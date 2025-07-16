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Бригада Сухопутних військ отримала почесне ім’я генерала УНР

Середа 16 липня 2025 15:56
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Бригада Сухопутних військ отримала почесне ім’я генерала УНР  Фото: президент Володимир Зеленський присвоїв найменування 31 бригаді (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

31 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування. Тепер вона носитиме ім’я генерал-хорунжого Леоніда Ступницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України та 31 бригаду.

Так, відповідно до указу №488/2025, президент Володимир Зеленський постановив присвоїти 31 окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ почесне найменування "імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького" та надалі іменувати її - 31 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького Сухопутних військ ЗСУ.

У бригаді додали, що почесну стрічку з новим найменуванням президент вручив командиру бригади Сергію Смоляку під час урочистих заходів з нагоди Дня Української Державності.

"Маємо за честь носити ім’я видатного українського військового діяча, який присвятив своє життя святій справі боротьби за незалежність України. Служимо українському народові!", - йдеться в заяві бригади.

Що відомо про Ступницького

Леонід Ступницький - один із визначних українських військових діячів часів Української революції та Другої світової війни. Народився на Житомирщині, здобув агрономічну освіту в Києві й служив офіцером у Російській імператорській армії під час Першої світової війни.

У 1917-1921 роках Ступницький служив у лавах Армії УНР (Українська народна республіка). Брав участь у Першому та Другому Зимових походах, командував кінним полком і складав плани бойових операцій.

У 1941 році він приєднався до Української повстанської армії. У 1943–1944 роках очолював Генеральний штаб УПА-Північ та заснував старшинські школи. Вів бойові дії проти радянських та нацистських військ

30 липня або у ніч на 5 серпня 1944 року Ступницький був оточений підрозділом НКВС біля села Дермань (Рівненщина). Щоб уникнути полону, він застрелився. Післявоєнна Українська головна визвольна рада визнала його заслуги і посмертно надала звання генерал‑хорунжого УПА.

Нагадаємо, на честь загиблого пілота Владислава Рикова перейменували 203 навчальну авіаційну бригаду Повітряних Сил Збройних сил України (ЗСУ).

Раніше Зеленський присвоїв 36-й окремій бригаді морської піхоти почесне ім'я контр-адмірала Михайла Білинського.

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