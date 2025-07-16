Бригада Сухопутных войск получила почетное имя генерала УНР

31 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование. Теперь она будет носить имя генерал-хорунжего Леонида Ступницкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины и 31 бригаду .

"Имеем честь носить имя выдающегося украинского военного деятеля, который посвятил свою жизнь святому делу борьбы за независимость Украины. Служим украинскому народу!", - говорится в заявлении бригады.

В бригаде добавили, что почетную ленту с новым наименованием президент вручил командиру бригады Сергею Смоляку во время торжественных мероприятий по случаю Дня Украинской Государственности.

Так, согласно указу №488/2025, президент Владимир Зеленский постановил присвоить 31 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ почетное наименование "имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого" и в дальнейшем именовать ее - 31 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого Сухопутных войск ВСУ.

Что известно о Ступницком

Леонид Ступницкий - один из выдающихся украинских военных деятелей времен Украинской революции и Второй мировой войны. Родился в Житомирской области, получил агрономическое образование в Киеве и служил офицером в Российской императорской армии во время Первой мировой войны.

В 1917-1921 годах Ступницкий служил в рядах Армии УНР (Украинская народная республика). Участвовал в Первом и Втором Зимних походах, командовал конным полком и составлял планы боевых операций.

В 1941 году он присоединился к Украинской повстанческой армии. В 1943-1944 годах возглавлял Генеральный штаб УПА-Север и основал старшинские школы. Вел боевые действия против советских и нацистских войск

30 июля или в ночь на 5 августа 1944 года Ступницкий был окружен подразделением НКВД возле села Дермань (Ровенская область). Чтобы избежать плена, он застрелился. Послевоенный Украинский главный освободительный совет признал его заслуги и посмертно присвоил звание генерал-хорунжего УПА.

Напомним, в честь погибшего пилота Владислава Рыкова переименовали 203 учебную авиационную бригаду Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский присвоил 36-й отдельной бригаде морской пехоты почетное имя контр-адмирала Михаила Белинского.

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