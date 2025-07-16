Бригада Сухопутных войск получила почетное имя генерала УНР
31 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование. Теперь она будет носить имя генерал-хорунжего Леонида Ступницкого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины и 31 бригаду.
Так, согласно указу №488/2025, президент Владимир Зеленский постановил присвоить 31 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ почетное наименование "имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого" и в дальнейшем именовать ее - 31 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого Сухопутных войск ВСУ.
В бригаде добавили, что почетную ленту с новым наименованием президент вручил командиру бригады Сергею Смоляку во время торжественных мероприятий по случаю Дня Украинской Государственности.
"Имеем честь носить имя выдающегося украинского военного деятеля, который посвятил свою жизнь святому делу борьбы за независимость Украины. Служим украинскому народу!", - говорится в заявлении бригады.
Что известно о Ступницком
Леонид Ступницкий - один из выдающихся украинских военных деятелей времен Украинской революции и Второй мировой войны. Родился в Житомирской области, получил агрономическое образование в Киеве и служил офицером в Российской императорской армии во время Первой мировой войны.
В 1917-1921 годах Ступницкий служил в рядах Армии УНР (Украинская народная республика). Участвовал в Первом и Втором Зимних походах, командовал конным полком и составлял планы боевых операций.
В 1941 году он присоединился к Украинской повстанческой армии. В 1943-1944 годах возглавлял Генеральный штаб УПА-Север и основал старшинские школы. Вел боевые действия против советских и нацистских войск
30 июля или в ночь на 5 августа 1944 года Ступницкий был окружен подразделением НКВД возле села Дермань (Ровенская область). Чтобы избежать плена, он застрелился. Послевоенный Украинский главный освободительный совет признал его заслуги и посмертно присвоил звание генерал-хорунжего УПА.
Напомним, в честь погибшего пилота Владислава Рыкова переименовали 203 учебную авиационную бригаду Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее Зеленский присвоил 36-й отдельной бригаде морской пехоты почетное имя контр-адмирала Михаила Белинского.
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