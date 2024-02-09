UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бригада "Помста" ліквідувала зеніткою групу окупантів у Луганській області (відео)

Ілюстративне фото: українські військові ліквідували 11 окупантів у Луганській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники з бригади "Помста" Гвардії наступу знешкодили 11 російських солдатів в Луганській області. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Facebook.

Як зазначили у ДПСУ, українські бійці використали для ліквідації шістьох окупантів зенітну установку ЗУ-23-2.

При цьому ще п'ять ворожих солдатів знешкодили за допомогою аеророзвідки, яка передала координати мінометникам та гранатометникам.

Ліквідація окупантів

Нагадаємо, російські окупанти щодня зазнають тяжких втрат в Україні. Наші захисники продовжують їх знищувати.

Зокрема, минулої доби, 8 лютого, українські воїни ліквідували 910 ворожих солдатів.

У той же час, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 393 290 військових.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськДПСУВійна Росії проти України