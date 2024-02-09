RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бригада "Помста" ликвидировала зениткой группу оккупантов в Луганской области (видео)

Иллюстративное фото: украинские военные ликвидировали 11 оккупантов в Луганской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники из бригады "Помста" Гвардии наступления обезвредили 11 российских солдат в Луганской области. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.

Как отметили в ГПСУ, украинские бойцы использовали для ликвидации шестерых оккупантов зенитную установку ЗУ-23-2. 

При этом еще пятерых вражеских солдат обезвредили при помощи аэроразведки, которая передала координаты минометчикам и гранатометчикам. 

Ликвидация оккупантов

Напомним, российские оккупанты ежедневно несут тяжелые потери в Украине. Наши защитники продолжают их уничтожать. 

В частности, за прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины ликвидировали 910 вражеских солдат

В то же время общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 393 290 военных.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскДПСУВойна России против Украины