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Бригада израильских врачей прибудет в Украину

Автор: Константин Широкун

Около двадцати израильских врачей со специальным оборудованием направляются в Украину. Они приземлились в Румынии, и направляются в украинские медицинские учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Алексея Гончаренко.

Вчера группа израильских врачей и парамедиков с опытом работы в зоне боевых действий вчера приземлилась в одном из аэропортов Румынии, и вчера же пересекли по земле границу Румынии и Молдовы. В планах израильских специалистов сегодня пересечь украино-молдавскую границу и отправиться в украинские медицинские учреждения для слаженной работы с украинскими коллегами.

Напомним, что Илон Маск помог Украине с доступом к спутниковому интернету. Сервис Starlink теперь доступен украинцам.

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