Бригада ізраїльських лікарів прибуде в Україну

Близько двадцяти ізраїльських лікарів зі спеціальним обладнанням направляються в Україну. Вони приземлилися в Румунії, і направляються в українські медичні установи.
Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook Олексія Гончаренка.
Вчора група ізраїльських лікарів і парамедиків з досвідом роботи в зоні бойових дій вчора приземлилася в одному з аеропортів Румунії, і вчора ж перетнули по землі кордон Румунії та Молдови. У планах ізраїльських фахівців сьогодні перетнути україно-молдавський кордон і відправитися в українські медичні установи для злагодженої роботи з українськими колегами.
Нагадаємо, що Ілон Маск допоміг Україні з доступом до супутникового інтернету. Сервіс Starlink тепер доступний українцям.