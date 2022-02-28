Бригада израильских врачей прибудет в Украину

Около двадцати израильских врачей со специальным оборудованием направляются в Украину. Они приземлились в Румынии, и направляются в украинские медицинские учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Алексея Гончаренко.

Вчера группа израильских врачей и парамедиков с опытом работы в зоне боевых действий вчера приземлилась в одном из аэропортов Румынии, и вчера же пересекли по земле границу Румынии и Молдовы. В планах израильских специалистов сегодня пересечь украино-молдавскую границу и отправиться в украинские медицинские учреждения для слаженной работы с украинскими коллегами.