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Бригада ізраїльських лікарів прибуде в Україну

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Понеділок 28 лютого 2022 10:05
Бригада ізраїльських лікарів прибуде в Україну Ізраїльські парамедики (Фото: Facebook)
Автор: Константин Широкун

Близько двадцяти ізраїльських лікарів зі спеціальним обладнанням направляються в Україну. Вони приземлилися в Румунії, і направляються в українські медичні установи.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Facebook Олексія Гончаренка.

Вчора група ізраїльських лікарів і парамедиків з досвідом роботи в зоні бойових дій вчора приземлилася в одному з аеропортів Румунії, і вчора ж перетнули по землі кордон Румунії та Молдови. У планах ізраїльських фахівців сьогодні перетнути україно-молдавський кордон і відправитися в українські медичні установи для злагодженої роботи з українськими колегами.

Бригада ізраїльських лікарів прибуде в Україну

Нагадаємо, що Ілон Маск допоміг Україні з доступом до супутникового інтернету. Сервіс Starlink тепер доступний українцям.

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