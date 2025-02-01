Бригада "Гарт" знищила антену зв'язку і БТР росіян під Вовчанськом (відео)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові вибили окупантів з одного з підприємств у Торецьку Донецької області. Вони також показали відео, на якому операція пройшла за участю бронегрупи у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП Bradley і групи зачистки Національної поліції "КОРД" за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP.

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