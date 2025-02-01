Бригада "Гарт" уничтожила антенну связи и БТР россиян под Волчанском (видео)

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные выбили оккупантов с одного из предприятий в Торецке Донецкой области. Они также показали видео, на котором операция прошла при участии бронегруппы в составе танкового экипажа, экипажа БМП Bradley и группе зачистки Национальной полиции "КОРД" при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP.

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