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Бригада "Гарт" уничтожила антенну связи и БТР россиян под Волчанском (видео)

Фото: в операции участвовали операторы ударных дронов (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Пограничники бригады "Гарт" на Волчанском направлении удачно отработали по транспорту российских оккупантов. Уничтожены грузовик, бронетранспортеры и антенна связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы.

Сообщается, что пограничники нанесли удары по вражеским позициям на Волчанском направлении. Удалось уничтожить грузовик, два бронетранспортера БТР-80 и антенну усиления связи.

В самой бригаде отметили, что задачу выполнили бойцы подразделения Falcon с использованием минометов и ударных дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные выбили оккупантов с одного из предприятий в Торецке Донецкой области. Они также показали видео, на котором операция прошла при участии бронегруппы в составе танкового экипажа, экипажа БМП Bradley и группе зачистки Национальной полиции "КОРД" при поддержке бронеавтомобиля Senator MRAP.

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ВолчанскВойна России против УкраиныПограничники