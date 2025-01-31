ЗСУ вибили окупантів з одного з підприємств у Торецьку (відео)

Українські військові продовжують тримати Торецьк під своїм контролем. Зокрема, вдалось вибити окупантів з одного з підприємств міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110-ту ОМБр .

"На територію одного із підприємств Торецька прорвалася група окупантів", - розповіли військові.

Як поділилися в бригаді, "Вибивати" окупантів з об'єкта випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП M2 Bradle та групі зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції "КОРД" за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP.

"Завдання було виконано швидко та якісно", - констатують у ЗСУ.

Ситуація в районі Торецька

Торецьк - місто у Бахмутському районі Донецької області. Наразі за Торецьк тривають "гарячі" бої. Вуличні зіткнення в Торецьку вже точаться на північних і східних околицях, де розташовані шахти і терикони.



Ситуація в районі Торецька (deepstatemap.live)

Нагадаємо, що за агломерацію Торецька бої точаться з літа 2024 року і просування окупантів рідко перевищує кілька сотень метрів на тиждень. Ще в жовтні минулого року РБК-Україна писало, що битва за Торецьк може затягнутися.