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ЗСУ вибили окупантів з одного з підприємств у Торецьку (відео)

Торецьк, П'ятниця 31 січня 2025 19:12
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ЗСУ вибили окупантів з одного з підприємств у Торецьку (відео) Фото: ЗСУ вибили окупантів з одного з підприємств у Торецьку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують тримати Торецьк під своїм контролем. Зокрема, вдалось вибити окупантів з одного з підприємств міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 110-ту ОМБр.

"На територію одного із підприємств Торецька прорвалася група окупантів", - розповіли військові.

Як поділилися в бригаді, "Вибивати" окупантів з об'єкта випало бронегрупі у складі танкового екіпажу, екіпажу БМП M2 Bradle та групі зачистки з бійців спецпідрозділу Національної поліції "КОРД" за підтримки бронеавтомобіля Senator MRAP.

"Завдання було виконано швидко та якісно", - констатують у ЗСУ.

Ситуація в районі Торецька

Торецьк - місто у Бахмутському районі Донецької області. Наразі за Торецьк тривають "гарячі" бої. Вуличні зіткнення в Торецьку вже точаться на північних і східних околицях, де розташовані шахти і терикони.
ЗСУ вибили окупантів з одного з підприємств у Торецьку (відео)
Ситуація в районі Торецька (deepstatemap.live)

Нагадаємо, що за агломерацію Торецька бої точаться з літа 2024 року і просування окупантів рідко перевищує кілька сотень метрів на тиждень. Ще в жовтні минулого року РБК-Україна писало, що битва за Торецьк може затягнутися.

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