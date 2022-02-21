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Брифинг СНБО 21 февраля: видео

Автор: Дмитрий Левицкий

На Банковой сегодня вечером под председательством президента Украины Владимира Зеленского проходит заседание Совета нацбезопасности и обороны. Глава государства созвал его из-за решения России признать так называемые "ЛНР" и "ДНР".

РБК-Украина рассказывает последние подробности.

Заседание СНБО должно было начаться еще в 20:00, но из-за срочных переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом, время его начала сдвинулось.

Около 22:00 глава государства сообщил на своей странице в Twitter, что завершил переговоры с Байденом и начал заседание СНБО.

После заседания СНБО должен состояться брифинг, на котором расскажут о его результатах.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о решении признать так называемые "ДНР" и "ЛНВ". Он также подписал с ними соглашение о дружбе и взаимопомощи.

Путин также выдвинул Украине ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Донбассе.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСНБОРоссийская ФедерацияУкраина