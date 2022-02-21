ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин выдвинул ультиматум Украине: "требуем прекратить боевые действия на Донбассе"

Новина українською →
Москва, Понедельник 21 февраля 2022 21:54
Путин выдвинул ультиматум Украине: "требуем прекратить боевые действия на Донбассе" Фото: президент России Владимир Путин (ria.ru)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" выдвинул ультиматум к Украине с требованием прекратить боевые действия на Донбассе. Он также заявил, что возможное продолжение кровопролития якобы будет на совести Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

"От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - заявил Путин.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин официально признал "ЛДНР", а также подписал с их главарями договоры о дружбе и сотрудничестве. Ранее сообщалось, что эти документы могут предполагать оказание военной помощи.

Сегодня украинская прокуратура открыла дело на Путина и членов российского Совбеза за заявления о признании "ЛДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация ДНР ЛНР Вторжение России в Украину
NEWS
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше