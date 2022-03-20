Brexit показывает, что британцы любят свободу так же, как и украинцы, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Brexit показал, что британцы любят свободу так же, как украинцы, отражающие российское вторжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В присутствии посла Украины Джонсон сказал на конференции Консервативной партии, что инстинкт британцев, как и украинцев, каждый раз выбирать свободу.
"Я могу привести вам пару известных недавних примеров. Когда британцы проголосовали за Brexit, в таком большом количестве, я не верю, что они были недружественно настроены по отношению к иностранцам. Это потому что они хотят быть свободными делать все иначе, и чтобы эта страна могла управлять собой", - отметил премьер Британии.
Напомним, в июне 2016 года британцы проголосовали за выход из Европейского союза (Brexit) с перевесом 52% против 48%. Украина же подала официальный запрос о присоединении к ЕС 28 февраля, через 4 дня после полномасштабного военного вторжения РФ в страну.
11 марта на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали такое решение, и Украина начала процесс евроинтеграции официально.
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