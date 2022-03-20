Brexit показывает, что британцы любят свободу так же, как и украинцы, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Brexit показал, что британцы любят свободу так же, как украинцы, отражающие российское вторжение.

В присутствии посла Украины Джонсон сказал на конференции Консервативной партии, что инстинкт британцев, как и украинцев, каждый раз выбирать свободу.

"Я могу привести вам пару известных недавних примеров. Когда британцы проголосовали за Brexit, в таком большом количестве, я не верю, что они были недружественно настроены по отношению к иностранцам. Это потому что они хотят быть свободными делать все иначе, и чтобы эта страна могла управлять собой", - отметил премьер Британии.