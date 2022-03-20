Brexit показує, що британці люблять свободу так само, як і українці, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Brexit показав, що британці люблять свободу так само, як українці, які відбивають російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У присутності посла України Джонсон сказав на конференції Консервативної партії, що інстинкт британців, як і українців, щоразу обирати свободу.

"Я можу навести вам пару відомих недавніх прикладів. Коли британці проголосували за Brexit, в такій великій кількості, я не вірю, що вони були недружньо налаштовані щодо іноземців. Це тому що вони хочуть бути вільними робити все інакше, і щоб ця країна могла керувати собою", - зазначив прем'єр Британії.