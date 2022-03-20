Brexit показує, що британці люблять свободу так само, як і українці, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Brexit показав, що британці люблять свободу так само, як українці, які відбивають російське вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У присутності посла України Джонсон сказав на конференції Консервативної партії, що інстинкт британців, як і українців, щоразу обирати свободу.
"Я можу навести вам пару відомих недавніх прикладів. Коли британці проголосували за Brexit, в такій великій кількості, я не вірю, що вони були недружньо налаштовані щодо іноземців. Це тому що вони хочуть бути вільними робити все інакше, і щоб ця країна могла керувати собою", - зазначив прем'єр Британії.
Нагадаємо, в червні 2016 року британці проголосували за вихід з Європейського Союзу (Brexit) з перевагою 52% проти 48%. Україна ж подала офіційний запит про приєднання до ЄС 28 лютого, через 4 дні після повномасштабного військового вторгнення РФ у країну.
11 березня на саміті у Версалі на засіданні Ради ЄС всі лідери країн Євросоюзу підтримали таке рішення, й Україна почала процес євроінтеграції офіційно.
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