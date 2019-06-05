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Трамп пообещал Британии всеобъемлющее торговое соглашение после Brexit

Новости » Политика    05.06.2019 - 01:16
Трамп пообещал Британии всеобъемлющее торговое соглашение после Brexit
Фото: Тереза Мэй и Дональд Трамп (twitter.com/UK Prime Ministe)

Президент США призвал Терезу Мэй не спешить покидать пост премьера

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал заключить всеобъемлющее торговое соглашение с Великобританией после того, как она выйдет из состава Европейского Союза (Brexit). Об этом он заявил на встрече с британским премьер-министром Терезой Мэй в Лондоне 4 июня, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Трамп также выразил уверенность, что будущая сделка между двумя странами будет соответствовать ожиданиям обеих сторон.

"У нас будет очень, очень масштабное торговое соглашение, это будет очень честная сделка", - заявил президент.

Он также отметил, что Мэй уже проделала "фантастическую работу" на посту главы правительства Великобритании и призвал ее "не торопиться с уходом" с этой должности, хотя бы дождавшись заключения торгового соглашения с США.

Как сообщается, премьер Великобритании, в свою очередь, выступила за усиление экономического сотрудничества с Вашингтоном и совместную работу по сохранению принципов свободной, честной и открытой торговли.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее советовал Великобритании не выплачивать Европейскому Союзу штраф в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств по срокам выхода из ЕС .

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Новости Украины Дональд ТрампТереза МэйBrexit
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