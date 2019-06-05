Brexit буде позитивною подією для Ірландії, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (bundesregierung.de)

Президент США Дональд Трамп прибув до Ірландії зі своїм першим офіційним візитом в якості глави американської держави

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вихід Великобританії з Європейського союзу (Brexit) стане позитивною подією для Ірландії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар планував використати зустріч з Трампом, який був активним прихильником Brexit, щоб підкреслити заклопотаність Ірландії з приводу виходу Британії з ЄС.

"Думаю, Brexit буде позитивною подією для Ірландії. Проблема ірландської кордону серйозна, але багато уми працюють над її вирішенням. Це питання буде врегульовано найкращим чином", - заявив президент США.

Раніше віце-прем'єр і міністр закордонних справ Ірландії Саймон Коувени, супроводжуючий Варадкара на переговорах з президентом США, заявив, що Ірландія не поділяє думку Трампа про Brexit.

"Президент Трамп постійно заохочує розрив Великобританії з ЄС. Ми не поділяємо його думку з приводу Brexit і вважаємо це рішення помилковим", - заявив Коувени.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп прибув до Ірландії зі своїм першим офіційним візитом в якості глави американської держави.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп пообіцяв укласти всеосяжне торговельна угода з Великобританією після того, як вона вийде зі складу Європейського Союзу. Трамп також висловив упевненість, що майбутня угода між двома країнами буде відповідати очікуванням обох сторін.

Крім того, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп раніше радив Великобританії не виплачувати Європейського Союзу штраф у розмірі 39 млрд фунтів за невиконання зобов'язань за термінами виходу з ЄС .