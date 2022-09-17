UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бренд H&M уходит из Беларуси

Фото: бренд H&M уходит из Беларуси (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Бренд H&M покидает белорусский рынок. Однако магазины планируют открыть для распродажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onliner.

Пресс-служба H&M подтвердила, что магазины откроются 19 сентября, но не надолго, поскольку компания приняла решение свернуть бизнес в Беларуси.

"Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени", - сказали в компании.

Отмечается, что сеть H&M пришла в Беларусь три года назад. Первый магазин шведского масс-маркета открывали с толпами народа. Однако после российского вторжения в Украину бренд решил приостановить работу, а сейчас и вовсе заявил о своем уходе.

Напомним, ранее мы писали, что второй величине в мире розничный продавец одежды H&M заявил, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью уходящих из страны.

Так сообщалось, что немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в РФ и уходит с рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь