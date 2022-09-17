Бренд H&M уходит из Беларуси

Бренд H&M покидает белорусский рынок. Однако магазины планируют открыть для распродажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onliner.
Пресс-служба H&M подтвердила, что магазины откроются 19 сентября, но не надолго, поскольку компания приняла решение свернуть бизнес в Беларуси.
"Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени", - сказали в компании.
Отмечается, что сеть H&M пришла в Беларусь три года назад. Первый магазин шведского масс-маркета открывали с толпами народа. Однако после российского вторжения в Украину бренд решил приостановить работу, а сейчас и вовсе заявил о своем уходе.
Напомним, ранее мы писали, что второй величине в мире розничный продавец одежды H&M заявил, что решил свернуть свой бизнес в России, присоединившись к растущему списку компаний, полностью уходящих из страны.
Так сообщалось, что немецкий производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в РФ и уходит с рынка.