Бренд H&M уходит из Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onliner .

Пресс-служба H&M подтвердила, что магазины откроются 19 сентября, но не надолго, поскольку компания приняла решение свернуть бизнес в Беларуси.

"Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени", - сказали в компании.

Отмечается, что сеть H&M пришла в Беларусь три года назад. Первый магазин шведского масс-маркета открывали с толпами народа. Однако после российского вторжения в Украину бренд решил приостановить работу, а сейчас и вовсе заявил о своем уходе.