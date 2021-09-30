Токсичные отношения. Что мешает встрече Зеленского и Путина и зачем она нужна

Мирные переговоры по завершению войны на Донбассе не дают ожидаемых результатов, ведь Россия блокирует любые попытки выйти на компромисс хотя бы в отдельных вопросах. На ситуацию могла бы повлиять встреча лидеров Нормандского формата, но шансы на проведение саммита в ближайшее время невелики. Зато снова все чаще звучит идея о прямых переговорах Владимира Зеленского со своим российским визави. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Происходящее между Украиной и Россией на данном этапе в принципе сложно назвать "отношениями". Последний официальный контакт президентов двух государств состоялся 26 июля 2020 года. Тогда Владимир Зеленский и Владимир Путин по телефону обсудили "всеобъемлющее прекращение огня" на Донбассе и необходимость дипломатических усилий для завершения войны.

Спустя больше года на Востоке Украины продолжаются активные боевые действия, а вот мирные переговоры, похоже, перешли в "замороженную" стадию. Украинская сторона в консультациях на уровне Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы (ТКГ) предлагает всевозможные варианты для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но россияне на уступки идти пока не готовы и почти в открытую угрожают эскалацией конфликта.

С другой стороны Кремль меняет свою риторику и это хорошо видно в динамике. Так если еще летом возможность встречи президентов РФ и Украины там практически высмеивали, то после Крымской платформы и визита Зеленского в США – начали выдвигать условия. Сам факт ее необходимости уже никто не отрицает. Сейчас вопрос уже скорее в повестке, формате и дате таких переговоров.

"Безусловно, важно, чтобы эта встреча состоялась, хотя мы постоянно слышим от официальных лиц России, что их не устраивает адженда или какие-то вопросы они не готовы проговаривать. Но наши "отношения" находятся в такой стадии, когда просто нужно, если есть желание и политическая воля прекратить войну и соблюдать международное право, садиться и говорить об этом", – заявил на днях глава Офиса президента (ОП) и советник в Нормандском формате Андрей Ермак.

Переходной период

"Президент Украины Владимир Зеленский не ждет "доброй воли" президента РФ Владимира Путина, а навязывает собственную повестку переговоров. Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях. Мы активно работаем с партнерами над организацией Нормандского саммита и в целом над созданием условий, которые заставят Кремль пойти на серьезные переговоры о прекращении агрессии", – сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии РБК-Украина.

Еще буквально два года назад подобных заявлений новая украинская власть старалась избегать. По воспоминаниям одного их представителей команды Зеленского первого состава, тогда в окружении президента доминировала концепция "не злить русских" – сохранялась надежда, что с Кремлем можно вести цивилизованные переговоры, шаг за шагом добиваясь нужного государству результата.

И первые попытки, казалось, действительно увенчались успехом. Обмены пленными с РФ и боевиками, первый за несколько лет саммит "нормандской четверки" в Париже, разведение войск на отдельных участках – хорошее начало для перезагрузки мирного процесса. Но практика показывает, что Россия никогда ничего не делает просто так.

Путин пытается навязать Украине "мир" на своих условиях (фото: kremlin.ru)

Параллельно Москва добивалась включения "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, создания Консультативного совета при ТКГ, видимо, чтобы перевести переговоры в формат "Украина – "ЛДНР", и поставок воды в Крым. На первый взгляд небольшие уступки могли бы стать миной замедленного действия, и команда Зеленского на них не пошла.

Когда Киев попытался перевести ситуацию в конструктивное русло, Кремль ушел в глухую оборону, попросту нивелировав мирный процесс и даже достигнутые ранее договоренности. Время тут играло на руку россиянам, ведь президент Украины после Парижского саммита в декабре 2019 года заявил, что намерен закончить войну за год при помощи переговоров или в противном случае нужно будет менять стратегию. В Москве этой оговорке должного внимания, видимо, не уделили.

Когда дипломатические усилия на этом фронте перестали приносить ожидаемый результат – команда Зеленского перешла в наступление. Итогом стали санкции и уголовные дела против российских "агентов влияния", поиск новых союзников и укрепление связей со старыми, давление на Кремль через все возможные площадки и даже одномоментная замена почти всего руководства армии на боевых генералов. При этом Киев четко заявил, что войну нужно закончить мирным путем, но и на "замороженный конфликт" не согласен.

"Украинская сторона при полной поддержке наших западных друзей настаивает на мирном решении и на том, что оно может быть найдено. Украина будет последовательной – и будет использовать все имеющиеся инструменты для того, чтобы вернуть Россию к реальным переговорам и к достижению адекватных договорённостей, способных привести к миру на Донбассе. Нет альтернативы "воевать или договариваться", есть альтернатива "договориться сейчас" или "договориться позже", – объяснил изданию советник главы ОП Михаил Подоляк.

Высадка в Нормандии

Все стратегические решения по конфликту на Донбассе обсуждаются на уровне Нормандского формата. Потому один из самых частых вопросов к дипломатам и политикам, причастным к этому процессу: когда состоится следующий саммит? Украинская сторона надеется, что еще в этом году, до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Ведь за столом переговоров осталось только два человека, бывших свидетелями заключения Минских соглашений, к которым и привязано урегулирование, – Меркель и Путин.

Также давно звучит идея расширить "Норманди" за счет США. Ожидаемо Россия особого энтузиазма по этому поводу не проявляет, резонно опасаясь, что формат "4+1" на деле будет выглядеть как "четверо на одного". Да и сами американцы отвечают на это предложение в очень осторожных формулировках. Более вероятно, что вовлечение Штатов в переговоры по "украинскому вопросу" будет проходить в параллельном треке по линии Виктория Нуланд – Дмитрий Козак.

Что касается встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России, то на данный момент она выглядит малореалистичной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что переговоры должны быть хорошо подготовлены, ведь "саммит ради саммита не имеет смысла". В то же время он подтвердил, что подготовкой занимаются как министерства иностранных дел, так и политические советники.

Шансы на встречу "нормандской четверки" до конца года невелики (фото: kremlin.ru)

Кроме позиции России, процесс, очевидно, усложняется и тем фактом, что Германия формирует новое правительство (по итогу страна получит нового канцлера), а Франция готовится к президентским выборам. Так что не исключено, что встреча "нормандской четверки" может быть отложена и до второй половины следующего года. Но даже если она состоится в ближайшие месяцы, прорывов ожидать не стоит, уверен политолог Владимир Фесенко.

"Скорее возобновится сложный и вязкий переговорный процесс, но проблема в том что Меркель и Макрону нужны истории успеха в этом направлении. Если это продвижение за счет Украины, то для нас это неприемлемо, а Путин вряд ли пойдет на какие-то компромиссы, мы не видим никаких предусловий для этого. Потому максимум, что возможно, это очередные договоренности о прекращении огня на Донбассе и активизации переговоров", – добавил эксперт.

Достать Путина

При этом сказать, что переговоры между Россией и Украиной на данном этапе вообще заморожены, тоже нельзя. По информации РБК-Украина, Ермак достаточно регулярно контактирует напрямую с Козаком или в более широких форматах по разным темам. Ведь Донбасс и Крым остаются ключевыми, но далеко не единственными проблемами, которые нужно решить между двумя странами.

Например, уже сейчас нужно договариваться о продлении газового транзита через украинскую ГТС после 2024 года. Также есть ряд нерешенных вопросов, которые касаются экономических взаимодействий, транспортного сообщения, транзита из/в страны Центральной Азии, демаркации границы. Отдельная проблема – приближение интеграции Украины в европейскую энергосистему.

Все это можно решить только на переговорах президентов Украины и РФ. Примечательно, что Путин и сам говорил, что такая встреча нужна, однако в Кремле всегда добавляют, что обсуждение не может касаться вопросов Донбасса, а тем более Крыма. Такая позиция, для Киева, очевидно, неприемлема. Однако на Банковой все равно считают, что разговор возможен по всем темам, ведь Кремль уже торгуется о повестке.

"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", – объяснил изданию собеседник в окружении Зеленского.

Зеленский и Путин могут встретиться до конца года, если Кремль согласится (фото: коллаж РБК-Украина)

Москва время от времени говорит о необходимости "нормализации отношений", которой якобы сопротивляется Киев. Однако вопрос войны и оккупации там выводят за скобки, не понимая, что любой конструктив невозможен пока стреляют на Донбассе, сказал Фесенко. По его мнению, в Кремле не могут признать, что отношений "как раньше" между Украиной и Россией больше не будет никогда.

"Все зависит от того, как на эту проблематику может по-новому посмотреть президент России. От него зависит, как он оценивает риски или преимущества каких-либо шагов. На сегодняшний день ни одного сигнала о том, что он готов менять свои подходы – нет. Потому шансов на проведение более активных переговоров в рамках любой площадки, которые могут дать позитивный для Украины результат в плане изменения позиции России, я пока не вижу", – отметил РБК-Украина бывший глава МИД Константин Грищенко.

В то же время, по его словам, Украина должна находить новые возможности повлиять на ситуацию, исходя из перемен на глобальном уровне. Речь об отношениях США и России, противостоянии с Китаем, настрое внутри американского Конгресса к украинской проблематике и даже готовности Европы привязывать решение важных для Кремля вопросов к изменению его позиции, как минимум, к войне на Востоке Украины. Другими словами: подходящий момент может возникнуть когда угодно, но работать над этим нужно постоянно, при этом не забывая кто находится по ту сторону стола.

"Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые заставят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", – резюмировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии изданию.