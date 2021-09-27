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Путину нужна политическая воля, чтобы встретиться с Зеленским, - Ермак

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 23:16
Путину нужна политическая воля, чтобы встретиться с Зеленским, - Ермак Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским российскому лидеру Владимиру Путину нужна политическая воля. Если бы у него было желание, то дата переговоров Украины и РФ на высшем уровне уже была бы известна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

"Важно, чтобы эти переговоры (Зеленского и Путина - ред.) произошли, но мы слышим от официальных лиц России постоянно, то их не устраивает и нет адженды, а те вопросы не будем обсуждать", - сказал Ермак в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV.

Глава ОП подчеркнул, что отношения Украины и РФ находятся на такой стадии, когда для их обсуждения просто нужна политическая воля. "Если есть желание прекратить войну и уважать международное право, то надо садиться и говорить", - добавил он.

По его словам, если бы Кремль хотел российско-украинской встречи на высшем уровне, то дата и место этих переговоров были бы давно известны.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Андрей Ермак
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