Брекети після 30: чому ніколи не пізно подбати про усмішку

Лікарка-стоматолог зазначає, що ортодонтичне лікування можливе й ефективне у будь-якому віці - у 30, 40, 55 чи навіть у 70 років.

За словами Анастасії Опанасюк, пацієнти часто сумніваються, чи працюють брекети після 18, як це виглядатиме на роботі та чи не запізно починати.

Вона наголошує, що відповідь завжди однакова: ніколи не пізно. Ба більше, у дорослому віці лікування зазвичай є більш усвідомленим, системним і результативним. Саме тому варто розвінчати головні міфи про брекети у дорослих.

Міф №1. Брекети - тільки для підлітків

Так, підлітковий період ідеальний для втручання, але сучасна ортодонтія не обмежується віком.

У практиці Анастасії Опанасюк - десятки дорослих пацієнтів, які вирівняли зуби вже після 40.

Наприклад, одна пацієнтка - Ольга, фінансист, 52 роки - все життя ховала усмішку за долонею через скупченість зубів. Вона роками страждала від скронево-нижньощелепної дисфункції, болю у щелепних суглобах і клацання при відкриванні рота. Сьогодні - інша якість життя, завдяки вірно прийнятому рішенню встановити брекети, зазначає стоматологиня.

Міф №2. Це виглядає дивно

Стереотип, який давно втратив актуальність.Особливо це актуально для публічних професій.

Один із пацієнтів ортодонтки - Володимир, 36 років - юрист, що виступає у суді. Він пройшов лікування на керамічних брекетах, і, направду, в офісі лише через пів року помітили, що у нього стоять брекети. Але зовнішній вигляд системи - це лише частина. Куди важливіше - хто саме її встановлює і планує лікування.

Та все ж, не всі брекети - однаково корисні. Естетика - важлива, але не має бути єдиним критерієм вибору. Наприклад, прозорі сапфірові брекети виглядають красиво, але мають дещо більші габарити, крихкі та не підходять для всіх клінічних ситуацій (наприклад, при складних поворотах зубів або значних переміщеннях).

"Тоді ми обираємо естетичні керамічні брекети, або ж прозорі капи (елайнери)", - пояснює Анастасія Опанасюк.

Міф №3. У дорослих усе довше і складніше

Тривалість лікування залежить не від віку, а від клінічної ситуації. Іноді складніший прикус у підлітка лікується довше, ніж помірна скупченість у 40-річного.

До того ж дорослі часто більш відповідальні: вони ретельно дотримуються рекомендацій, не пропускають візити, уважно стежать за гігієною. Це пришвидшує результати.

Стоматологиня наводить у приклад ще одного пацієнта. Микола, 68 років, агробізнесмен, потребував комплексного лікування - через неправильний прикус частину зубів втратив, інші - були стерті.

"Найперше, що ми зробили - встановили брекет-систему та попрацювали над прикусом, вже далі - імплантація та встановлення коронок. В результаті Микола отримав не лише гарну усмішку, а й можливість якісно жувати, говорити та радіти життю і, навіть, перестав хропіти", - розповіла Анастасія Опанасюк.

Міф №4. У цьому віці нічого не змінити

Неправильний прикус - це не лише естетична проблема. Це фактор, що впливає на роботу всього організму. Коли зуби не змикаються правильно, виникає дисбаланс у роботі жувальних м’язів і скронево-нижньощелепного суглоба.

Це може спричиняти головний біль, клацання в щелепах, біль у шиї та спині, а також впливати на поставу, дихання та якість сну. У складних випадках порушується навіть функція травлення, адже їжа погано пережовується.

Саме тому ортодонтичне лікування часто покращує не лише усмішку, а й загальне самопочуття людини.

Коли краще зачекати або відмовитися від брекетів?

Активний пародонтит. Якщо є запалення ясен, рухливість зубів, втрата кістки – спершу потрібно стабілізувати ситуацію з пародонтологом. Лікування на фоні активного пародонтиту загрожує втратою зубів.

Проблеми зі СНЩС (скронево-нижньощелепним суглобом). Часті клацання, біль у скроневій ділянці, обмежене відкривання рота - сигнал, що потрібна додаткова функціональна діагностика. Іноді ми спочатку стабілізуємо суглоб, працюємо з фізіотерапевтом чи остеопатом, і лише тоді переходимо до ортодонтії.

Вагітність. Не абсолютне протипоказання, але планове лікування краще починати після пологів, коли гормональний фон стабілізується. У цей період також складніше проводити рентгенодіагностику.

На що звернути увагу?

Анастасія Опанасюк підкреслює, що брекети - лише інструмент. Не брекети "вирівнюють" зуби - це робить лікар. І саме якість та глибина діагностики, вичерпний план лікування, досвід і бачення спеціаліста - головні чинники успіху.

Один і той самий набір брекетів в руках різних фахівців може дати абсолютно різний результат.

Ключі до успіху:

точна вичерпна діагностика;

глибоке розуміння лікарем біомеханіки;

постійний моніторинг стану ясен;

довіра між лікарем і пацієнтом.

Як наголошує стоматологиня, ортодонтичне лікування в дорослому віці - не про красу. Це про відновлення балансу в організмі, турботу про себе, інвестицію в якість життя.

"Як лікар, я бачу це щодня: з кожною зміненою усмішкою люди змінюють звички, стиль спілкування, ставлення до себе. І в цьому - головна сила дорослої ортодонтії. Ніколи не пізно піклуватися про себе. Якщо ви давно мрієте про здорову усмішку - зробіть перший крок", - резюмує Анастасія Опанасюк.