Брехня у стосунках: коли варто пробачити, а коли - йти без пояснень

Брехня у стосунках людей, які одне одному довіряють, це велика неприємність. І вона руйнує довіру, відчуття безпеки, впевненості у партнері. Пробачати чи ні - це особистий вибір кожного і не завжди цей вибір легкий та гарантує відновлення довіри, та й стосунків теж.
Як пробачити брехню у стосунках, чи можна відновити довіру та як справитися з цим складним завданням, розповідає РБК-Україна.
Не кожне замовчування - це брехня та зрада. Але є фрази, за якими розпізнати брехню простіше, ніж здається. Особливо, якщо вони звучать часто, без пояснень і кожного разу - тоді, коли ви просите щирості.
До найпоширеніших варіантів маніпулятивної або тривожної брехні психологи відносять:
"Я не хотів/не хотіла тебе засмучувати"
Це звучить як турбота, але насправді - класичне прикриття уникнення відповідальності.
"Це не має значення"
Має. Якщо партнер так каже про щось, що вам важливо - це сигнал.
"Я просто забув/забула сказати"
Якщо таке трапляється регулярно - це не забування, а вибір приховувати.
"Я збрехав, бо боявся твоєї реакції"
Це говорить не про ваш характер, а про невміння чесно говорити про складне.
"Я не хотів/не хотіла цього робити"
Намір і дія - різні речі. Намір не скасовує шкоду.
"Я зробив/зробила це для нас"
Типова маніпуляція, коли людина виправдовує обман загальним добром.
Психологи вважають, що обман найчастіше пов'язаний не з бажанням не зробити боляче, а з бажанням уникнути неприємної розмови, виглядати кращим або зберегти контроль.
Причини:
Але незалежно від причин, брехня - це порушення довіри, і вона залишає слід.
Можна, але це не відбувається автоматично. І на це точно піде час. Бо комусь легко вибачити швидко, а комусь потрібні тижні й місяці, бо брехня - це біль, і процес прощення починається з усвідомлення, що це вас поранило.
Є декілька умов:
Разова помилка
Щире каяття, зміна поведінки, готовність працювати над стосунками.
Системна брехня
Повторення схожих ситуацій, перекладання провини, заплутування фактів, маніпуляції.
І ще один важливий фактор. Коли людина каже, що "мені жаль" або "мені шкода", то варто зрозуміти - шкода, що зловили на брехні, шкода що вчинив неправильно, шкода, що довелося просити вибачення. Бо каяття - це готовність виправляти помилку та змінюватися.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Psychology Today, Verywell Mind, Our Mental Health, The Gottman Institute