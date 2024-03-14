БРДМ, гранати і не тільки. СБУ затримала торговців трофейною зброєю під Києвом і Харковом

Правоохоронці затримали групу торговців, які намагалися реалізувати трофейну зброю. Йдеться про російські гранати, снайперську гвинтівку та БРДМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Харківська область

Зазначається, що "на гарячому" затримано місцевого ділка, який намагався продати криміналітету цілий арсенал бойових засобів ураження.

Зловмисник зберігав зброю в підземній схованці, яку облаштував у лісопосадці в деокупованому Ізюмському районі. Під час огляду схованки виявлено:

кілька ящиків із тротилом і пластидом;

снайперську гвинтівку Драгунова;

боєприпаси до гранатометів і протитанкового ракетного комплексу "Фагот";

понад 13 тисяч патронів різного калібру.

За даними слідства, виявлені зразки озброєння фігурант звозив у схованку з місць колишнього базування російських військ під час боїв за Харків.

Київська область

Також правоохоронці виявили ще кілька прихованих арсеналів зброї, які залишили окупанти, тікаючи зі столичного регіону. Перша схованка знаходилася в покинутому гаражі в одному зі звільнених селищ Бучанського району.

Під час огляду приміщення там виявлено російський БРДМ із великокаліберним кулеметом. Крім цього неподалік, у підземному схроні, знаходилося понад 150 пострілів до гранатометів і 15 бойових гранат російського виробництва.

Фото: Затримання та обшуки (facebook.com/SecurSerUkraine)

Як встановило розслідування, схрони виявили двоє жителів, які потім вирішили продати знайдене озброєння криміналітету.

Дніпропетровська область

СБУ повідомила про затримання жителя Дніпропетровської області, який намагався підпільно продати ручний кулемет Калашникова.

Фігурант підшукував потенційних клієнтів серед представників кримінальних кіл, з якими підтримував зв'язки. При цьому зловмисник не збирався обмежуватися продажем лише одного кулемета. Під час обшуку в його квартирі та мінівені було знайдено:

2 автомати АК-74;

4 бойові гранати та понад 1,3 тисячі набоїв різного калібру.

Зброю передадуть ЗСУ

Усім фігурантам повідомлено про за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисникам загрожує до 7 років в'язниці.

Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних сил України.

Затримання торговців зброєю

Нещодавно у Сумській області викрили банду, яка зберігала та збувала незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

Наприкінці минулого року в Дніпрі затримали злочинне угруповання, яке торгувало зброєю на мільйони доларів. У масштабній спецоперації поліції, яка тривала дві доби, було задіяно понад 100 правоохоронців.