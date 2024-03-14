БРДМ, гранаты и не только. СБУ задержала торговцев трофейным оружием под Киевом и Харьковом

Правоохранители задержали группу торговцев, которые пытались реализовать трофейное оружие. Речь идет о российских гранатах, снайперской винтовке и БРДМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Харьковская область

Отмечается, что "на горячем" задержан местный делец, который пытался продать криминалитету целый арсенал боевых средств поражения.

Злоумышленник хранил оружие в подземном тайнике, который обустроил в лесопосадке в деоккупированном Изюмском районе. При осмотре тайника обнаружено:

несколько ящиков с тротилом и пластидом;

снайперскую винтовку Драгунова;

боеприпасы к гранатометам и противотанковому ракетному комплексу "Фагот";

более 13 тысяч патронов разного калибра.

По данным следствия, обнаруженные образцы вооружения фигурант свозил в тайник из мест бывшего базирования российских войск во время боев за Харьков.

Киевская область

Также правоохранители обнаружили еще несколько скрытых арсеналов оружия, которые оставили оккупанты, убегая из столичного региона. Первый тайник находился в заброшенном гараже в одном из освобожденных поселков Бучанского района.

При осмотре помещения там обнаружен российский БРДМ с крупнокалиберным пулеметом. Кроме этого неподалеку, в подземном тайнике, находилось более 150 выстрелов к гранатометам и 15 боевых гранат российского производства.

Фото: Задержание и обыски (facebook.com/SecurSerUkraine)

Как установило расследование, схроны обнаружили двое жителей, которые затем решили продать найденное вооружение криминалитету.

Днепропетровская область

СБУ сообщила о задержании жителя Днепропетровской области, который пытался подпольно продать ручной пулемет Калашникова.

Фигурант подыскивал потенциальных клиентов среди представителей криминальных кругов, с которыми поддерживал связи. При этом злоумышленник не собирался ограничиваться продажей только одного пулемета. Во время обыска в его квартире и минивене было найдено:

2 автомата АК-74;

4 боевые гранаты и более 1,3 тысячи патронов разного калибра.

Оружие передадут ВСУ

Всем фигурантам сообщено о по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

После проведения процессуальных действий все изъятые средства поражения будут переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Задержание торговцев оружием

Недавно в Сумской области разоблачили банду, которая хранила и сбывала незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

В конце прошлого года в Днепре задержали преступную группировку, которая торговала оружием на миллионы долларов. В масштабной спецоперации полиции, которая длилась двое суток, было задействовано более 100 правоохранителей.