Бразильский боевик Лусварги пребывает в ОРДЛО

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков подконтрольных России группировок "ЛДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, он был передан в рамках обмена с группировками "ЛДНР", находится на территории, неподконтрольной Украине.

Бывший адвокат Лусварги Валентин Рыбин опроверг информацию о том, он должен был отправиться самолетом из аэропорта Киев на родину, в Бразилию. Точное место пребывания гражданина Бразилии не сообщается.

Рыбин сообщил, что 29 декабря его бывший подзащитный вместе с другими лицами, принимавшими участие в обмене, отправился на территорию, подконтрольную группировке "ДНР".

Напомним, 2 мая 2019 года Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Отметим, 4 мая 2018 года праворадикалы организации С14 задержали бразильца в Киеве и доставили в СБУ. 7 мая боевика взяли под стражу. Лусварги с сентября 2014 года по май 2015 года находился в составе подразделения "ДНР" "Викинг" и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

РБК-Украина писало, что в октябре Лусварги отказался от адвоката Валентина Рыбина и попросил назначить ему государственного защитника.