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У Бразилії заборонять використовувати смартфони у школах: що відомо

Бразилія, Середа 15 січня 2025 10:35
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У Бразилії заборонять використовувати смартфони у школах: що відомо Фото: В Бразилии ограничили использование гаджетов в школах (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва підписав законопроєкт, що обмежує використання смартфонів у школах. Новий закон набуде чинності з лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Закон торкнеться учнів початкових і середніх шкіл по всій країні, що відображає світову тенденцію боротьби з надмірним використанням гаджетів.

Ключові аспекти закону

Використання смартфонів буде дозволено тільки в надзвичайних ситуаціях, для освітніх цілей або в разі, якщо пристрій необхідний учням з інвалідністю. Цей крок спрямований на те, щоб мінімізувати відволікання школярів і створити умови для зосередженого навчання.

"Ми не можемо допустити, щоб гуманізм був замінений алгоритмами", - зазначив президент Луїс Інасіу Лула да Сілва.

За його словами, новий законопроєкт підтримує зусилля педагогів і батьків у піклуванні про дітей і підлітків.

Статистика використання смартфонів у Бразилії

Бразилія входить до числа країн із високим рівнем використання цифрових пристроїв. За даними аналітичного центру Fundacao Getulio Vargas, у країні налічується 258 мільйонів смартфонів за населення у 203 мільйони осіб.

У середньому бразильці проводять за екранами 9 годин і 13 хвилин на день, що є одним із найвищих показників у світі.

Міністр освіти Каміло Сантана наголосив, що діти починають користуватися Інтернетом із раннього віку, що ускладнює контроль їхньої онлайн-активності для батьків.

На його думку, обмеження використання смартфонів у школах принесе позитивні результати, покращивши увагу учнів та їхні освітні результати.

Цей крок Бразилії відповідає світовій практиці: у багатьох країнах запроваджують обмеження на використання мобільних пристроїв в освітніх установах.

Нагадаємо, що Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила використання соціальних мереж дітям віком до 16 років. Цей крок, який уже називають одним із найжорсткіших у світі, викликає гострі дискусії в суспільстві.

Крім того, Міністерство освіти Молдови запроваджує нові правила користування мобільними телефонами в школах, які передбачають їхнє обмежене використання під час уроків.

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Бразилія Смартфони
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