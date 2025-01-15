У Бразилії заборонять використовувати смартфони у школах: що відомо
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва підписав законопроєкт, що обмежує використання смартфонів у школах. Новий закон набуде чинності з лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Закон торкнеться учнів початкових і середніх шкіл по всій країні, що відображає світову тенденцію боротьби з надмірним використанням гаджетів.
Ключові аспекти закону
Використання смартфонів буде дозволено тільки в надзвичайних ситуаціях, для освітніх цілей або в разі, якщо пристрій необхідний учням з інвалідністю. Цей крок спрямований на те, щоб мінімізувати відволікання школярів і створити умови для зосередженого навчання.
"Ми не можемо допустити, щоб гуманізм був замінений алгоритмами", - зазначив президент Луїс Інасіу Лула да Сілва.
За його словами, новий законопроєкт підтримує зусилля педагогів і батьків у піклуванні про дітей і підлітків.
Статистика використання смартфонів у Бразилії
Бразилія входить до числа країн із високим рівнем використання цифрових пристроїв. За даними аналітичного центру Fundacao Getulio Vargas, у країні налічується 258 мільйонів смартфонів за населення у 203 мільйони осіб.
У середньому бразильці проводять за екранами 9 годин і 13 хвилин на день, що є одним із найвищих показників у світі.
Міністр освіти Каміло Сантана наголосив, що діти починають користуватися Інтернетом із раннього віку, що ускладнює контроль їхньої онлайн-активності для батьків.
На його думку, обмеження використання смартфонів у школах принесе позитивні результати, покращивши увагу учнів та їхні освітні результати.
Цей крок Бразилії відповідає світовій практиці: у багатьох країнах запроваджують обмеження на використання мобільних пристроїв в освітніх установах.
Нагадаємо, що Австралія стала першою країною у світі, яка заборонила використання соціальних мереж дітям віком до 16 років. Цей крок, який уже називають одним із найжорсткіших у світі, викликає гострі дискусії в суспільстві.
Крім того, Міністерство освіти Молдови запроваджує нові правила користування мобільними телефонами в школах, які передбачають їхнє обмежене використання під час уроків.