В Бразилии запретят использовать смартфоны в школах: что известно
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал законопроект, ограничивающий использование смартфонов в школах. Новый закон вступит в силу с февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
Закон коснется учеников начальных и средних школ по всей стране, что отражает мировую тенденцию борьбы с чрезмерным использованием гаджетов.
Ключевые аспекты закона
Использование смартфонов будет разрешено только в чрезвычайных ситуациях, для образовательных целей или в случае, если устройство необходимо ученикам с инвалидностью. Этот шаг направлен на то, чтобы минимизировать отвлечение школьников и создать условия для сосредоточенного обучения.
"Мы не можем допустить, чтобы гуманизм был заменен алгоритмами", - отметил президент Луис Инасиу Лула да Силва.
По его словам, новый законопроект поддерживает усилия педагогов и родителей в заботе о детях и подростках.
Статистика использования смартфонов в Бразилии
Бразилия входит в число стран с высоким уровнем использования цифровых устройств. По данным аналитического центра Fundacao Getulio Vargas, в стране насчитывается 258 миллионов смартфонов при населении в 203 миллиона человек.
В среднем бразильцы проводят за экранами 9 часов и 13 минут в день, что является одним из самых высоких показателей в мире.
Министр образования Камило Сантана подчеркнул, что дети начинают пользоваться Интернетом с раннего возраста, что затрудняет контроль их онлайн-активности для родителей.
По его мнению, ограничение использования смартфонов в школах принесет положительные результаты, улучшив внимание учеников и их образовательные результаты.
Этот шаг Бразилии соответствует мировой практике: во многих странах вводят ограничения на использование мобильных устройств в образовательных учреждениях.
Напомним, что Австралия стала первой страной в мире, которая запретила использование социальных сетей детям в возрасте до 16 лет. Этот шаг, который уже называют одним из самых жестких в мире, вызывает острые дискуссии в обществе.
Кроме того, Министерство образования Молдовы вводит новые правила пользования мобильными телефонами в школах, которые предусматривают их ограниченное использование во время уроков.