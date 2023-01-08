У Бразилії прихильники екс-президента Болсонару увірвалися в парламент

Сьогодні, 8 січня, прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Зазначимо, екс-президент Бразилії Болсонару є товаришем колишнього президента США Дональда Трампа, який його неодноразово підтримував. Примітно, що у січні 2021 року прихильники Трампа, який після поразки на виборах все ще намагався хапатися за владу, штурмували американський Капітолій, де засідає Конгрес США.

Зараз Лула перебуває в офіційній поїздці в штаті Сан-Паулу.

Вибивши двері та розбивши вікна, протестувальники розташувались в будівлі. Демонстранти

Нагадаємо, 1 січня Лула да Сілва втретє став президентом Бразилії. Під час інавгурації поліція затримала чоловіка, який хотів проникнути в будівлю з ножем та вибуховим пристроєм.

Крім того, ми писали, що команда Лули да Сілви подала до суду на колишнього президента Жаїра Болсонара.

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