В Бразилии бывший министр обороны готовил госпереворот
В Бразилии арестовали бывшего министра обороны Вальтера Брагу Нетто. Он готовил государственный переворот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Федеральная полиция арестовала бывшего министра после того, как генерала в отставке обвинили в организации государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022 года.
Нетто также работал руководителем аппарата бывшего президента Жаира Болсонару и был его напарником в неудачном переизбрании в 2022 году.
В свою очередь Нетто отрицает любую причастность к попытке государственного переворота.
Правоохранители также провели обыски в резиденции Браги Нетто в Рио-де-Жанейро и в доме полковника в отставке Флавио Ботельо Перегрино в Бразилиа.
Известно также, что Нетто будет взят под стражу в Рио.
Заметим, что федеральная полиция еще в ноябре обвинила Брагу Нетто вместе с Болсонару, другими членами кабинета министров и бывшими военными командирами в планировании государственного переворота, чтобы запретить президенту Луису Инасиу Лула да Силва занять должность после того, как он выиграл выборы 2022 года.
Напомним, ранее стало известно, что Болсонару уехал в США после проигрыша на президентских выборах. А через некоторое время его сторонники ворвались в Конгресс Бразилии с призывами к военному вмешательству и отставке главы государства Луиса Инасио Лулы да Силвы.
Зато сам Болсонару в прошлом году заявил о намерении вернуться на родину, чтобы возглавить оппозицию действующей власти.
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