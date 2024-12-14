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В Бразилии бывший министр обороны готовил госпереворот

Бразилия, Суббота 14 декабря 2024 18:16
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В Бразилии бывший министр обороны готовил госпереворот Фото: в Бразилии бывший министр обороны готовил госпереворот (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Бразилии арестовали бывшего министра обороны Вальтера Брагу Нетто. Он готовил государственный переворот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Федеральная полиция арестовала бывшего министра после того, как генерала в отставке обвинили в организации государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022 года.

Нетто также работал руководителем аппарата бывшего президента Жаира Болсонару и был его напарником в неудачном переизбрании в 2022 году.

В свою очередь Нетто отрицает любую причастность к попытке государственного переворота.

Правоохранители также провели обыски в резиденции Браги Нетто в Рио-де-Жанейро и в доме полковника в отставке Флавио Ботельо Перегрино в Бразилиа.

Известно также, что Нетто будет взят под стражу в Рио.

Заметим, что федеральная полиция еще в ноябре обвинила Брагу Нетто вместе с Болсонару, другими членами кабинета министров и бывшими военными командирами в планировании государственного переворота, чтобы запретить президенту Луису Инасиу Лула да Силва занять должность после того, как он выиграл выборы 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что Болсонару уехал в США после проигрыша на президентских выборах. А через некоторое время его сторонники ворвались в Конгресс Бразилии с призывами к военному вмешательству и отставке главы государства Луиса Инасио Лулы да Силвы.

Зато сам Болсонару в прошлом году заявил о намерении вернуться на родину, чтобы возглавить оппозицию действующей власти.

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