В Бразилии бывший министр обороны готовил госпереворот

В Бразилии арестовали бывшего министра обороны Вальтера Брагу Нетто. Он готовил государственный переворот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Федеральная полиция арестовала бывшего министра после того, как генерала в отставке обвинили в организации государственного переворота с целью отмены результатов выборов 2022 года.

Нетто также работал руководителем аппарата бывшего президента Жаира Болсонару и был его напарником в неудачном переизбрании в 2022 году.

В свою очередь Нетто отрицает любую причастность к попытке государственного переворота.

Правоохранители также провели обыски в резиденции Браги Нетто в Рио-де-Жанейро и в доме полковника в отставке Флавио Ботельо Перегрино в Бразилиа.