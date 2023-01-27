ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бразилії фургон зіткнувся з вантажівкою: загинуло 12 людей, серед яких немовля

Новость на русском →
П'ятниця 27 січня 2023 07:23
У Бразилії фургон зіткнувся з вантажівкою: загинуло 12 людей, серед яких немовля Фото: У Бразилії фургон зіткнувся з вантажівкою (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

На північному сході Бразилії зіткнулися медичний фургон і вантажівка. Внаслідок аварії загинуло 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 25 січня неподалік муніципалітету Натівідаді у штаті Токантінс.

За даними поліції, серед жертв - семеро жінок, четверо чоловіків та немовля. Вони перебували у фургоні, що належить Секретаріату охорони здоров'я міста Алмас.

Іще двоє пасажирів зазнали множинних переломів. У двох пасажирів вантажівки, зафіксували незначні тілесні ушкодження. Чоловіка та жінку згодом виписали.

Нагадаємо, у Болівії пасажирський автобус зірвався в ущелину. Внаслідок падіння транспорту загинули щонайменше 11 людей, зазнали поранень - 28.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Бразилия
NEWS
ЗСУ відновили контрнаступ в районі Кремінної: карти боїв
ЗСУ відновили контрнаступ в районі Кремінної: карти боїв
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор