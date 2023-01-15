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У Бразилії арештували екс-главу Мін'юсту за підозрою в причетності до заворушень

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Неділя 15 січня 2023 02:56
У Бразилії арештували екс-главу Мін'юсту за підозрою в причетності до заворушень Фото: Андерсон Торрес (twitter.com/andersongtorres)
Автор: Володимир Костирін

Колишнього міністра юстиції при екс-президенті Бразилії Жаїрі Болсонара Андерсона Торреса заарештували в рамках розслідування його причетності до підбурювання до заворушень і штурму парламенту минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу федеральної поліції Бразилії.

Екс-чиновника заарештували у суботу відразу після того, як він приземлився в аеропорту столиці Бразиліа після повернення зі США

"Федеральна поліція виконала у суботу вранці (14 січня) ордер на превентивний арешт, виданий Федеральним верховним судом стосовно колишнього міністра громадської безпеки Федерального округу", - йдеться у заяві правоохоронців.

Торреса взяли під варту. У поліції додали, що розслідування залишаються конфіденційними.

Колишній міністр юстиції під час заворушень у Бразилії перебував у Штатах, разом із самим Болсонару, зазначає AFP.

Торреса було оголошено у розшук відповідно до ордера Верховного суду за передбачувану "змову" з бунтівниками, і його звинувачують у "бездіяльності" на його останній посаді начальника служби безпеки столиці.

Новий міністр юстиції Флавіо Діно заявив у п'ятницю, що влада дасть його попереднику час до понеділка, щоб повернутися до Бразилії, інакше йому загрожує екстрадиція.

Діно також підтвердив виявлення у будинку Торреса проекту указу, який пропонує екстрені заходи для можливого "коригування" жовтневих виборів, на яких Лула да Сілва переміг із мінімальною перевагою.

Внизу недатованої та непідписаної чернетки стоїть ім'я Болсонару, але Діно сказав, що авторство невідоме.

Торрес написав у Twitter, що зміст чернетки було "вирвано з контексту", щоб "створити неправдиву інформацію" проти нього.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю Болсонару потрапив під слідство на запит Генеральної прокуратури Бразилії, яка послалася на опубліковане ним відео, в якому колишній глава держави ставив під сумнів результати виборів, на яких він програв.

На думку прокуратури, таким чином він "вчинив акт підбурювання громадськості до скоєння злочинів".

Нагадаємо, 8 січня прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів. Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Додамо, що бразильські правоохоронці звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

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