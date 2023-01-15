В Бразилии арестовали экс-главу Минюста по подозрению в причастности к беспорядкам

Бывший министр юстиции при экс-президенте Бразилии Жаире Болсонару Андерсон Торрес был арестован в рамках расследования его причастности к подстрекательству к беспорядкам и штурму парламента на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу федеральной полиции Бразилии.

Экс-чиновника арестовали в субботу сразу после того, как он приземлился в аэропорту столицы Бразилиа по возвращению из США

"Федеральная полиция выполнила в субботу утром (14 января) ордер на превентивный арест, выданный Федеральным верховным судом в отношении бывшего министра общественной безопасности Федерального округа", - говорится в заявлении правоохранителей.

Торреса взяли под стражу. В полиции добавили, что расследования остаются конфиденциальными.

Бывший министр юстиции во время беспорядков в Бразилии находился в Штатах, вместе с самим Болсонару, отмечает AFP.

Торрес был объявлен в розыск в соответствии с ордером Верховного суда за предполагаемый "сговор" с бунтовщиками, и его обвиняют в "бездействии" на его последней должности начальника службы безопасности столицы.

Новый министр юстиции Флавио Дино заявил в пятницу, что власти дадут его предшественнику время до понедельника, чтобы вернуться в Бразилию, иначе ему грозит экстрадиция.

Дино также подтвердил обнаружение в доме Торреса проекта указа, предлагающего экстренные меры для возможной "корректировки" октябрьских выборов, на которых Лула да Силва победил с минимальным перевесом.

Внизу недатированного и неподписанного черновика стоит имя Болсонару, но Дино сказал, что авторство неизвестно.

Торрес написал в Twitter, что содержание черновика было "вырвано из контекста", чтобы "создать ложную информацию" против него.

Ранее сообщалось, что в пятницу Болсонару попал под следствие по запросу Генеральной прокуратуры Бразилии, которая сослалась на опубликованное им видео, в котором бывший глава государства ставил под сомнение результаты выборов, на которых он проиграл.

По мнению прокуратуры, таким образом он "совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений".