Передісторія

Китай і Бразилія домовилися про спільний «мирний план» щодо врегулювання конфлікту в Україні. Однак представники української влади висловили критику на адресу цих ініціатив.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що подібні альтернативні мирні пропозиції щодо України є лише політичними заявами, позбавленими конкретних заходів і чіткого плану дій.

Також Зеленський нещодавно назвав китайсько-бразильський мирний план "деструктивним", наголосивши, що він не відображає реальної ситуації на місцях і був заздалегідь узгоджений із Кремлем.

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