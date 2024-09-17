Предыстория

Китай и Бразилия договорились о совместном "мирном плане" по урегулированию конфликта в Украине. Однако представители украинской власти выразили критику в адрес этих инициатив.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что подобные альтернативные мирные предложения по Украине являются лишь политическими заявлениями, лишенными конкретных мер и четкого плана действий.

Также Зеленский недавно назвал китайско-бразильский мирный план "деструктивным", подчеркнув, что он не отражает реальной ситуации на местах и был заранее согласован с Кремлем.

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