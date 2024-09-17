Бразилия останется нейтральной в конфликте между Украиной и Россией, - президент Лула

Бразилия останется нейтральной в конфликте между Украиной и Россией. Участники войны, которые сейчас призывают к диалогу с Бразилией, должны были сделать это до начала боевых действий.
Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Correio Braziliense.
"Для Бразилии важно оставаться в стороне от этого конфликта и выступать за мирное урегулирование. Те, кто хочет говорить с нами сейчас, могли бы сделать это до начала войны", - подчеркнул он.
Лула да Силва добавил, что Бразилия уже осудила российское вторжение, однако настаивает на мирном разрешении конфликта, стремясь избежать участия в военных действиях.
Китай и Бразилия договорились о совместном "мирном плане" по урегулированию конфликта в Украине. Однако представители украинской власти выразили критику в адрес этих инициатив.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что подобные альтернативные мирные предложения по Украине являются лишь политическими заявлениями, лишенными конкретных мер и четкого плана действий.
Также Зеленский недавно назвал китайско-бразильский мирный план "деструктивным", подчеркнув, что он не отражает реальной ситуации на местах и был заранее согласован с Кремлем.
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