Бразилия вышла на Чемпионат мира-2022

Сборная Бразилии выбралась на Чемпионат мира по футболу 2022 года. В прошедшем матче отборочного турнира "пентакампеоны" оказались сильнее сборной Колумбии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brazil.
Встреча прошла на "Арене Коринтианс" при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счет оформил полузащитник "Олимпика" из Лиона Лукас Пакета, поразивший ворота оппонентов на 72-й минуте игры.
Этот результат позволил подопечным Тите набрать 34 очка после 12 игр и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы южноамериканского отборочного цикла.
Второй строчке с 28 баллами расположилась национальная команда Аргентины.