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Бразилія вийшла на Чемпіонат світу-2022

Автор: Артур Родивилов

Збірна Бразилії вибралася на Чемпіонат світу з футболу 2022 року. У минулому матчі відбіркового турніру "пентакампеони" виявилися сильнішими за збірну Колумбії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brazil.

Зустріч пройшла на "Арені Корінтіанс" при обмеженій кількості глядачів і завершилася перемогою господарів з мінімальним рахунком 1:0.

У складі переможців єдиний гол на свій рахунок оформив півзахисник "Олімпіка" з Ліона Лукас Пакета, який вразив ворота опонентів на 72-й хвилині гри.

Цей результат дозволив підопічним Тіте набрати 34 очки після 12 ігор і закріпитися на першій сходинці турнірної таблиці південноамериканського відбіркового циклу.

Другій сходинці з 28 балами розташувалася національна команда Аргентини.

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Футбол