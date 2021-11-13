Бразилія вийшла на Чемпіонат світу-2022

Збірна Бразилії вибралася на Чемпіонат світу з футболу 2022 року. У минулому матчі відбіркового турніру "пентакампеони" виявилися сильнішими за збірну Колумбії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brazil.
Зустріч пройшла на "Арені Корінтіанс" при обмеженій кількості глядачів і завершилася перемогою господарів з мінімальним рахунком 1:0.
У складі переможців єдиний гол на свій рахунок оформив півзахисник "Олімпіка" з Ліона Лукас Пакета, який вразив ворота опонентів на 72-й хвилині гри.
Цей результат дозволив підопічним Тіте набрати 34 очки після 12 ігор і закріпитися на першій сходинці турнірної таблиці південноамериканського відбіркового циклу.
Другій сходинці з 28 балами розташувалася національна команда Аргентини.