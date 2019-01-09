Бразилия уведомила ООН о выходе из договора о миграции

Фото: президент Бразилии Жаир Болсонару

В Организации Объединенных Наций обеспокоены решением Бразилии

Новое правительство Бразилии официально сообщило ООН, что выходит из Глобального договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Об этом сообщили источники в организации, передает РБК-Украина со ссылкой на газету Estado de Sao Paulo.

По информации издания, в ООН решение Бразилии восприняли с беспокойством и расценивают произошедшее как знак того, что новые бразильские власти готовы кардинально пересмотреть не только свои отношения с ООН, но и участие во многосторонних соглашениях.

Источники также обращают внимание на то, что уведомление о выходе из договора о миграции было направлено всего через восемь дней после формирования нового бразильского Кабмина.

Отметим, ранее новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что "власти республики не против иммигрантов, но их прибытие в Бразилию должно строго контролироваться".

А новый глава бразильского МИД Эрнесту Араужу считает договор "неподходящим инструментом решения проблемы", так как, по его мнению, иммиграция должна восприниматься не как глобальный вопрос, а в соответствии с реалиями и суверенитетом каждой страны.

Напомним, новоизбранный президент Бразилии правопопулист Жаир Болсонару 1 января официально вступил в должность, пообещав укреплять бразильскую демократию.