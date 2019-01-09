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Бразилія повідомила ООН про вихід з договору про міграцію

Новини » Політика    09.01.2019 - 04:17
Бразилія повідомила ООН про вихід з договору про міграцію
Фото: президент Бразилії Жаїр Болсонару

В Організації Об'єднаних Націй стурбовані рішенням Бразилії

Новий уряд Бразилії офіційно повідомив ООН, що виходить з Глобального договору про безпечну, упорядковану та легальну міграцію. Про це повідомили джерела в організації, передає РБК-Україна з посиланням на газету Estado de Sao Paulo.

За інформацією видання, в ООН рішення Бразилії сприйняли з острахом і розцінюють подію як знак того, що нова бразильська влада готова кардинально переглянути не тільки свої стосунки з ООН, але й участь у багатосторонніх угодах.

Джерела також звертають увагу на те, що повідомлення про вихід з договору про міграцію було направлене лише через вісім днів після формування нового бразильського Кабміну.

Зазначимо, раніше новообраний президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що "влада республіки не проти іммігрантів, але їх прибуття до Бразилії має суворо контролюватися".

А новий глава бразильського МЗС Ернесту Араужу вважає договір "невідповідним інструментом вирішення проблеми", оскільки, на його думку, імміграція повинна сприйматися не як глобальне питання, а відповідно до реалій і суверенітету кожної країни.

Нагадаємо, новообраний президент Бразилії правопопуліст Жаїр Болсонару 1 січня офіційно вступив на посаду, пообіцявши зміцнювати бразильську демократію.

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