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Бразилія скликає Радбез ООН через ситуацію в Ізраїлі

Фото: Бразилія скликає Радбез ООН (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Бразилії засудив серію вибухів і наземних атак, скоєних сьогодні 7 жовтня, бойовиками ХАМАС в Ізраїлі. У зв'язку з загостренням ситуації уряд скликає Радбез ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Бразилії.

"Уряд Бразилії засуджує серію вибухів і наземних атак, скоєних сьогодні в Ізраїлі з сектору Гази, в результаті яких загинули щонайменше 20 ізраїльських громадян і понад 500 отримали поранення. Він висловлює співчуття сім'ям загиблих і висловлює солідарність із народом Ізраїлю", - повідомили в МЗС.

За даними міністерства, уряд Бразилії закликає всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації.

"Будучи головою Ради Безпеки ООН, Бразилія скличе екстрене засідання цього органу", - заявили в МЗС.

Ситуація в Ізраїлі

Нагадаємо, сьогодні бойовики Сектору Гази ХАМАС атакували Ізраїль. В Тель-Авіві заявили про "готовність до війни".

Все, що відомо про ранкову атаку Сектору Гази на територію Ізраїля можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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