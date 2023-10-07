Бразилия созывает Совбез ООН из-за ситуации в Израиле

Правительство Бразилии осудило серию взрывов и наземных атак, совершенных сегодня 7 октября, боевиками ХАМАС в Израиле. В связи с обострением ситуации правительство созывает Совбез ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Бразилии.
"Правительство Бразилии осуждает серию взрывов и наземных атак, совершенных сегодня в Израиле из сектора Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 20 израильских граждан и более 500 получили ранения. Оно выражает соболезнования семьям погибших и выражает солидарность с народом Израиля" МИД.
По данным министерства, правительство Бразилии призывает все стороны проявлять максимальное воздержание во избежание эскалации ситуации.
"Будучи главой Совета Безопасности ООН, Бразилия созовет экстренное заседание этого органа", - заявили в МИД.
Напомним, сегодня боевики Сектора Газа ХАМАС атаковали Израиль. В Тель-Авиве заявили о "готовности к войне".
Все, что известно об утренней атаке Сектора Газа на территорию Израиля, можно узнать в материале РБК-Украина.
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