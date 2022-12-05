Бразилия сокрушила сборную Южной Кореи в 1/8 финала катарского Мундиаля
Сверхуверенной победой сборной Бразилии завершился матч плей-офф чемпионата мира-2022 против национальной команды Республики Корея.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Чемпионат мира-2022, 1/8 финала
Бразилия – Республика Корея – 4:1
Голы: Винисиус, 7, Неймар, 13 (пенальти), Ришарлисон, 29, Пакета, 36 – Пэк Сын Хо, 76
Со стартовым свистком пентакампеоны полетели завоевывать путевку в четвертьфинал. Огромное желание и напор бразильцев быстро дали плоды. На 7-й минуте Неймар прострелил вдоль линии штрафной на левый край зоны, где Винисиус принял мяч и элегантно уложил в дальний угол.
Еще через несколько минут "селесао" удвоили преимущество. Это Ришарлисон фолом на себе заработал одиннадцатиметровый, а Неймар переиграл голкипера ударом с отметки. Корейцы попытались сразу ответить, но выстрел Хвана в дальнюю девяику эффектно парировал Алиссон.
Но до перерыва сборная Бразилии шокировала азиатскую команду еще двумя забитыми мячами. Сначала Ришарлисон организовал роскошную комбинацию с Рафиньей и Тьяго Силвой и реализовал выход с глазу на глаз. А впоследствии Пакета в одно касание замкнул "черпак" Винисиуса с фланга.
Останавливаться пентакампеоны и не думали. В конце первого тайма Ришарлисон проиграл еще одно свидание с Кимом. На старте второго Рафинья накрутил защитника в пределах штрафной и бил в дальний угол низом – вратарь отбил мяч в сторону.
Непринужденные и внешне легкие атаки в исполнении бразильцев в эти минуты срывали аплодисменты не только родных болельщиков. Вероятно, впервые на катарском Мундиале фанаты разных команд получили истинное эстетическое удовольствие от просмотра футбола.
Тот же Рафинья упустил еще две возможности. В частности, пробил выше ворот со штрафного и попал в гоклипера с близкого расстояния. Зато на 68-й минуте могли размочить счет и корейцы – Алиссон и Маркиньос стали непреодолимой "стеной" Бразилии.
Но удержать ворота сухими пентакампеоны не смогли. На 76-й Пэк Сын Хо классно сыграл на подборе после стандарта и пушечным выстрелом из-за пределов штрафной пробил Алиссона и установил окончательный результат поединка. В четвертьфинале бразильцы встретятся со сборной Хорватии.
К слову, накануне Англия с тремя голами обыграла сборную Сенегала и встретится с Францией в четвертьфинале ЧМ-2022.
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