Бразилія не пустила іранські кораблі до порту Ріо-де-Жанейро: названо причину

Бразилія під тиском США відхилила прохання Ірану про розміщення двох військових кораблів у порту Ріо-де-Жанейро у зв'язку із запланованим візитом президента Бразилії Луїса да Сілви до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Рішення Бразилії є спробою налагодити тісніші зв'язки з адміністрацією президента США Джо Байдена після того, як американо-бразильські відносини зіпсувалися за ультраправого попередника Жаїра Болсонара. Цей крок було зроблено, незважаючи на давній опір Бразилії санкціям США щодо Тегерана.

13 січня Бразилія надала судам IRIS Makran та IRIS Dena дозвіл заходити до порту Ріо-де-Жанейро з 23 по 30 січня, проте незабаром це вікно було скасовано, і тепер судам дозволено заходити в док не раніше 26 лютого.

Офіційний представник США, безпосередньо обізнаний із ситуацією, сказав, що перспектива присутності іранських військових кораблів у Ріо-де-Жанейро напередодні офіційного візиту була б небажаною.

Джерело в бразильській армії підтвердило, що МЗС країни рушило дати і заблокувало швартування іранських кораблів. Представник міністерства закордонних справ Бразилії також заявив, що твердження про те, що Вашингтон чинив тиск на Бразилію, є помилковим.