ua ru
Вт, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден запросив нового президента Бразилії відвідати США. Болсонару можуть видворити

Новость на русском →
Бразилія, Вівторок 10 січня 2023 04:30
Байден запросив нового президента Бразилії відвідати США. Болсонару можуть видворити Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президенти США та Бразилії Джо Байден та Луїс Інасіу Лула да Сілва провели телефонну розмову. Пан Байден засудив нещодавні заворушення у столиці Бразилії та запросив свого бразильського колегу відвідати Вашингтон на початку лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Під час телефонної розмови американський президент заявив про "непохитну підтримку Сполученими Штатами бразильської демократії та вільного волевиявлення бразильського народу".

Джо Байден засудив насильство та напад на демократичні інститути та мирну передачу влади.

Два лідери також зобов'язалися тісно співпрацювати з питань, що стоять перед США та Бразилією, включаючи зміну клімату, економічний розвиток, мир та безпеку.

У Держдепі США повідомили, що Вашингтон розгляне будь-яке прохання бразильської влади на допомогу в розслідуванні заворушень. Однак поки що таких запитів не надходило.

Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонара може бути депортовано з країни, заявили в Держдепі.

Болсонару прибув до США дипломатичною візою "А" за кілька днів до її закінчення. Його повноваження як президент закінчилися 1 січня.

Нагадаємо, у неділю, 8 січня, прихильники ультраправого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонара увірвалися до Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Через кілька годин після початку протестів президент Бразилії Лула да Сілва оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації через заворушення.

Бразильські правоохоронці звільнили будівлю парламенту від протестувальників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бразилия
NEWS
Зеленський про Соледар: ми виграли додатковий час, а що хотіла виграти Росія?
Зеленський про Соледар: ми виграли додатковий час, а що хотіла виграти Росія?
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії