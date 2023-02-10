Бразилия не пустила иранские корабли в порт Рио-де-Жанейро: названа причина
Бразилия под давлением США отклонила просьбу Ирана о размещении двух военных кораблей в порту Рио-де-Жанейро в связи с запланированным визитом президента Бразилии Луиса да Силвы в Вашингтон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Решение Бразилии представляет собой попытку наладить более тесные связи с администрацией президента США Джо Байдена после того, как американо-бразильские отношения испортились при ультраправом предшественнике Жаире Болсонару. Этот шаг был сделан, несмотря на давнее сопротивление Бразилии санкциям США в отношении Тегерана.
13 января Бразилия предоставила судам IRIS Makran и IRIS Dena разрешение заходить в порт Рио-де-Жанейро с 23 по 30 января, однако вскоре это окно было отменено, и теперь судам разрешено заходить в док не раньше 26 февраля.
Официальный представитель США, непосредственно осведомленный о ситуации, сказал, что перспектива присутствия иранских военных кораблей в Рио-де-Жанейро в преддверии официального визита была бы нежелательной.
Источник в бразильской армии подтвердил, что МИД страны двинуло даты и заблокировало швартовку иранских кораблей. Представитель министерства иностранных дел Бразилии также заявил, что утверждение о том, что Вашингтон оказывал давление на Бразилию, ошибочно.
Ранее мы писали, что власти Бразилии отказались предоставлять украинским военным снаряды для зенитных самоходных установок Gepard, которые были переданы Германией.
Также сообщалось, что Джо Байден 10 января пригласил новоизбранного президента Бразилии посетить Соединенные Штаты.
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