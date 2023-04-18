Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, - Кірбі

В понеділок, 17 квітня, Білий дім виступив з критикою заяв президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви, в яких він звинувачував США у "заохоченні війни в Україні".

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV .

"У цьому випадку Бразилія повторює російську і китайську пропаганду, зовсім незважаючи на факти", - сказав він.

Нагадаємо, що під час свого візиту до Китаю Сілва заявив, що Сполучені Штати Америки повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". Таким чином їм нібито вдасться "переконати" російського та українського президентів.

Після Сілва закликав до створення "Великої двадцятки" для миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.