Бразильський авіавиробник почне будувати військові літаки за стандартами НАТО

Бразильський авіавиробник Embraer у партнерстві з португальською аерокосмічною компанією OGMA вироблятиме літаки, які відповідають вимогам НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Embraer володіє 65% капіталу португальської компанії OGMA. Мусіо підкреслив, що виробництво літаків саме у Португалії є важливим, оскільки воно вже відповідає попереднім вимогам НАТО.

"Сертифікація літаків компанії в НАТО може відкрити двері на європейський та інші ринки", - зазначив міністр оборони Бразилії Хосе Мусіо

Бразильська компанія з виробництва літаків Embraer SA наразі виробляє декілька типів літаків, у тому числі легкий штурмовик під назвою "Super Tucano". Минулого тижня авіавиробник випустив "A-29 Super Tucano" у конфігурації НАТО.

Раніше ми писали, Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва не відвідає Україну, натомість він відправить із візитом до Києва свого спецпомічника.

Нагадаємо, у Бразилії вважають, що США заохочує війну в Україні, натомість вони повинні почати говорити про мир.

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