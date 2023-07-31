Бразилія підтвердила участь у саміті щодо України в Саудівській Аравії

У відомстві заявили, що Бразилія прийме запрошення на саміт, але поки що не визначила, хто ввійде до складу делегації і представлятиме бразильський уряд.

Саміт миру у Саудівській Аравії

Видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів повідомило, що в Саудівській Аравії відбудеться саміт миру в Україні. Як зазначалося, на саміт не запрошували РФ. За даними видання, проведення саміту заплановано на 5 та 6 серпня.

Учора проведення такої зустрічі підтвердили в Чехії. Представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк розповів, що Прага візьме участь у цьому саміті.

Окрім цього, очікується, що участь у заході візьмуть країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію.

Сполучені Штати на саміті в Саудівській Аравії представлятиме радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Все, що відомо про саміт у Саудівській Аравії – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.