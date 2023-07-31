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Бразилія підтвердила участь у саміті щодо України в Саудівській Аравії

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Понеділок 31 липня 2023 22:52
Бразилія підтвердила участь у саміті щодо України в Саудівській Аравії Фото: глава МЗС Бразилії Мауру Вієйра (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Бразилії підтвердило, що Бразиліа візьме участь у саміті щодо України в Саудівській Аравії, який відбудеться 5 і 6 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

У відомстві заявили, що Бразилія прийме запрошення на саміт, але поки що не визначила, хто ввійде до складу делегації і представлятиме бразильський уряд.

Саміт миру у Саудівській Аравії

Видання The Wall Street Journal з посиланням на дипломатів повідомило, що в Саудівській Аравії відбудеться саміт миру в Україні. Як зазначалося, на саміт не запрошували РФ. За даними видання, проведення саміту заплановано на 5 та 6 серпня.

Учора проведення такої зустрічі підтвердили в Чехії. Представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк розповів, що Прага візьме участь у цьому саміті.

Окрім цього, очікується, що участь у заході візьмуть країни Заходу, а також країни, що розвиваються, включаючи Індію.

Сполучені Штати на саміті в Саудівській Аравії представлятиме радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Все, що відомо про саміт у Саудівській Аравії – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Бразилия Саудовская Аравия Війна Росії проти України
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