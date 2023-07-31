Бразилия подтвердила участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило, что Бразилиа примет участие в саммите по Украине в Саудовской Аравии, который состоится 5 и 6 августа .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo .

В ведомстве заявили, что Бразилия примет приглашение саммите, но пока не определил, кто войдет в состав делегации и будет представлять бразильское правительство.

Саммит мира в Саудовской Аравии

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным издания, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.

Вчера же проведение такой встречи подтвердили в Чехии. Представитель Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк рассказал, что Прага примет участие в этом саммите.

Кроме этого, ожидается, что участие в мероприятии примут страны Запада, а также развивающиеся страны, включая Индию.

Соединенные Штаты на саммите в Саудовской Аравии будет представлять советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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