Бразилія в ООН просуває спільний з Китаєм "мирний план" щодо України

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва у вівторок, 24 вересня, виступав на відкритті Генеральної Асамблеї ООН і нагадав про бразильсько-китайський "мирний план" щодо війни в Україні.

За словами бразильських дипломатів, радник президента Бразилії із зовнішньої політики Селсо Аморім представить план представникам 20 країн Глобального Півдня під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку в п’ятницю, 27 вересня. Він шукатиме підтримки спільної з Китаєм мирної пропозиції.

Як передає Reuters, у зустрічі в п'ятницю візьмуть участь країни Глобального Півдня, але не європейські представники, які є найбільшими прихильниками України. Серед запрошених - Колумбія, Єгипет, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка та Об’єднані Арабські Емірати.

"Намір полягає в тому, щоб вислухати, що ці країни можуть принести, створити критичну масу та переглянути ці моменти... Багато країн хочуть слухати, включаючи європейців", - заявив виданню бразильський чиновник.